Kene tehlikesindeki ölümcül hata! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış gözlendi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ölümcül hastalıklara yol açabilen keneler, yanlış müdahalelerle daha da tehlikeli hale gelebildi.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, kene ısırıklarına doğru yaklaşımın hayat kurtarabileceğini gösterdi.

Uzmanlar, kene üzerine alkol, kolonya, yağ veya ateş gibi yöntemlerin virüs bulaşma riskini artırdığı konusunda hemfikir.

KENE TEHLİKESİ VE ÖLÜMCÜL SONUÇLAR

Kene ısırıkları, özellikle KKKA gibi ciddi hastalıkların bulaşmasına neden olabilir. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, KKKA’nın ölüm oranı %10-40 arasında değişiyor; Türkiye’de ise bu oran erken müdahaleyle %5 civarında seyrediyor. Ancak yanlış müdahaleler, bu oranı artırabildi.

Uzmanlar, kene ısırığına “zehirlenme” demenin yanlış olduğunu belirterek, “Kenelerde zehir değil, virüs bulaşımı söz konusu. Yanlış müdahaleler, virüsün kana karışma riskini artırıyor” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YANLIŞ MÜDAHALELERE KARŞI UYARIYOR

Emerging Infectious Diseases dergisinde yayımlanan bir çalışma, kene üzerine kimyasal madde dökmenin veya yakmaya çalışmanın, kenenin vücut sıvısını kusarak virüsü daha hızlı bulaştırmasına neden olduğunu gösterdi.

Çalışma, özellikle Hyalomma Marginatum türünün KKKA virüsünün ana vektörü olduğunu ve Türkiye’de bu türün yaygın olduğunu vurguladı.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Paul Auwaerter, “Kene çıkarılırken ezilmemeli veya kimyasal maddelerle tahriş edilmemeli. Bu, virüsün kana karışmasını hızlandırır” uyarısında bulundu.

DOĞRU MÜDAHALE NASIL OLMALI?

Uzmanlar, kene ısırığı fark edildiğinde yapılması gerekenleri açıkça sıraladı. Kene, çıplak elle dokunulmadan, cımbız veya eldivenle, vücuda tutunduğu yerden nazikçe çekilerek çıkarılmalı. Ardından bölge alkolle temizlenmeli ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

Kene çıkarıldıktan sonra, 10 gün boyunca ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrısı, bulantı veya kusma gibi belirtiler takip edilmeli. Yanlış müdahaleler, kenenin vücuda daha fazla enfeksiyon salgılamasına yol açar.

KORUNMA YÖNTEMLERİ HAYAT KURTARIR

Kene kaynaklı hastalıkların önlenmesi için alınabilecek basit ama etkili önlemler mevcut.

Kırsal alanlara giderken vücudu örten kıyafetler giyilmesini ve dönüşte kene taraması yapılmasını önerildi.

Açık renk kıyafetler, keneyi fark etmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, hayvanlarla temas edenler veteriner kontrolünde kene ilaçlaması yapmalı.

Journal of Vector-Borne Diseases’ta yayımlanan bir araştırma, kene popülasyonunun kontrolünde düzenli ilaçlamanın önemini vurgularken, çevreye zarar verebilecek yanlış ilaçlamalara karşı uyardı.

RİSK GRUPLARI VE BÖLGESEL TEHLİKE

Türkiye’de KKKA vakaları özellikle İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in güneyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yoğunlaştı.

Tokat, Sivas ve Çorum gibi illerde son yıllarda ölümle sonuçlanan vakalar rapor edildi.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, çobanlar, kasaplar ve sağlık çalışanları en yüksek risk grubunda yer aldı.

Kene, virüsü 12 saat sonra bulaştırmaya başlıyor. Bu nedenle kene fark edilir edilmez çıkarılmalı, ancak bu işlem çıplak elle yapılmamalı.

İngiltere’deki Liverpool Tropikal Tıp Okulu’ndan Dr. Nicholas Beeching, kırsal alanlarda çalışanların düzenli kene kontrolü yapmasının kritik olduğunu belirtti.

ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

KKKA gibi kene kaynaklı hastalıklarda erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıdı.

Uzmanlar, kene çıkarıldıktan sonra kan tahlilleriyle enfeksiyonun tespit edilmesi gerektiğini vurguluyarak, “Erken müdahale, hastalığın ilerlemesini engeller ve iyileşme sürecini hızlandırır” dedi.

Tedavi, genellikle sıvı-elektrolit dengesinin sağlanması, yüksek ateşin kontrol altına alınması ve gerekirse pıhtılaşma faktörleri ile desteklenmesini içerdi.

BİLİNÇLİ MÜDAHALE ŞART

Kene ısırıkları, doğru müdahale edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, kene çıkarırken kimyasal maddelerden ve yanlış yöntemlerden kaçınılmasının önemini vurguladı.

Kırsal alanlarda yaşayanlar ve risk grupları, koruyucu önlemlere dikkat ederek bu tehlikeden korunabilir.

Herhangi bir kene ısırığı durumunda, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak hayati önem taşıdı.