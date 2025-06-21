Keneden korunmanın mucize formülü! Uzmanlar anlattı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte doğada geçirilen zaman artarken, kene kaynaklı hastalıklar da ciddi bir tehdit oluşturdu.

Uzmanlar, kene ısırıklarından korunmanın en etkili yollarından birinin doğru giysi seçimi olduğunu belirtti.

Açık renkli, uzun kollu ve vücudu tamamen örten kıyafetler, kene tehlikesine karşı adeta bir kalkan görevi gördü.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, bu basit önlemin hayat kurtarabileceğini ortaya koydu.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) Dr. Rebecca Eisen, kene kaynaklı Lyme hastalığı ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ciddi enfeksiyonların önlenmesinde giysi seçiminin kritik olduğunu vurguladı. Eisen, “Açık renkli giysiler, kenenin fark edilmesini kolaylaştırır. Uzun kollu kıyafetler ve pantolon paçalarının çorap içine sokulması, kenenin cilde ulaşmasını engeller” dedi. Eisen’ın liderliğinde yapılan bir CDC çalışması, açık renk kıyafet giyen bireylerde kene tespit oranının %40 daha yüksek olduğunu gösterdi.

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BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Uluslararası Entomoloji Dergisi’nde (Journal of Medical Entomology) yayımlanan bir araştırma, kene davranışlarını inceleyerek giysi türlerinin etkisini analiz etti.

Çalışma, koyu renkli kumaşların kene hareketini daha az engellediğini, açık renkli ve sıkı dokumalı kumaşların ise kenenin cilde ulaşmasını zorlaştırdığını ortaya koydu.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Thomas Mather, “Kene, koyu renk yüzeylerde daha az dikkat çeker. Açık renk giysiler, hem görsel tespit hem de psikolojik farkındalık açısından avantaj sağlar” dedi.

Ayrıca, Permetrin adı verilen kene kovucu kimyasallarla işlenmiş giysilerin kullanımı da uzmanlar tarafından önerildi.

Avustralya’daki Queensland Üniversitesi’nden Dr. Stephen Barker, permetrinle işlenmiş kıyafetlerin kene temasını %90’a kadar azalttığını belirtti. Ancak Barker, bu tür kimyasalların kullanımında ürün talimatlarına uyulması gerektiğini vurguladı.

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UZMANLAR, KENE RİSKİNE KARŞI ŞU PRATİK ÖNLEMLERİ SIRALADI:

-Açık renkli, uzun kollu gömlek ve pantolon tercih edin.

-Pantolon paçalarını çorap veya bot içine sokun.

-Giysileri düzenli olarak kontrol ederek kene varlığını erkenden tespit edin.

-Doğadan döndükten sonra kıyafetleri yüksek ısıda yıkayın.

-Vücudunuzu duş alarak ve ayna yardımıyla kontrol edin.

KÜÇÜK BİR ADIM, BÜYÜK BİR KORUMA

Kene kaynaklı hastalıklar, erken önlem alındığında büyük ölçüde önlenebildi. Uzmanlar, doğayla iç içe olan herkesin bu basit giysi kurallarına uyması gerektiğini vurguladı.

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Açık renkli ve uzun kollu kıyafetler, hem pratik hem de etkili bir çözüm sunarak kene tehlikesine karşı güçlü bir bariyer oluşturdu.