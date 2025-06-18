Piknikte keneyi kaçırmanın sırrını uzmanlar anlattı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte piknik sezonu açıldı, ancak doğada geçirilen keyifli anlar kene tehlikesini de beraberinde getirdi.

Uzmanlar, kene ısırıklarının Lyme hastalığı ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı. Bu riskten korunmanın en basit ve etkili yollarından biri ise açık renkli kıyafetler giymenin önemi vurgulandı.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, açık renk kıyafetlerin kene tehlikesine karşı önemli bir koruma sağladığını ortaya koydu.

KENE RİSKİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

Keneler, özellikle çalılık, uzun otlar ve ormanlık alanlarda sıkça bulunan küçük ancak tehlikeli canlılar.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünya genelinde her yıl binlerce kişi kene kaynaklı hastalıklarla mücadele ediyor.

Türkiye’de ise KKKA vakaları, özellikle Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde ciddi bir sağlık sorunu olarak öne çıktı.

Uzmanlar, kene ısırıklarının erken fark edilmesinin hayati önem taşıdığını belirterek, “Kene, genellikle koyu renkli yüzeylerde fark edilmesi zor bir canlı. Açık renk kıyafetler, keneyi hızlıca tespit etmenizi sağlar ve erken müdahale imkânı sunar” dedi.

Açık renk kıyafetlerin avantajı, kenenin koyu renk gövdesinin bu yüzeylerde daha kolay görünmesi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan bir araştırma, açık renk kıyafet giyen bireylerin kene temasını %30 daha hızlı fark ettiğini gösterdi. Ayrıca, uzun kollu gömlekler, pantolon paçalarının çorap içine sokulması ve şapka kullanımı gibi ek önlemler de kene riskini azalttı.

UZMANLARDAN PRATİK ÖNERİLER

İngiltere’de London School of Hygiene & Tropical Medicine’den entomolog Dr. James Logan, kene popülasyonlarının iklim değişikliği nedeniyle artığını vurgulayarak, “Küresel ısınma, kenelerin daha geniş alanlara yayılmasına ve aktif oldukları dönemin uzamasına neden oluyor” dedi.

Logan, piknikçilere şu önerilerde bulundu:

“Açık renk kıyafetler tercih edin, DEET içeren böcek kovucular kullanın ve eve döndüğünüzde kıyafetlerinizi hemen yıkayın.”

Logan, ayrıca kene kontrolü için vücudun düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini ekledi.

Uzmanlar, kene riskinin sadece kırsal alanlarla sınırlı olmadığını, şehir parklarında bile kene bulunabileceğini belirterek şunları belirtti:

“Piknik alanlarında oturmadan önce zemini kontrol edin ve açık renk bir örtü kullanın. Bu, keneleri fark etmenizi kolaylaştırır”

Kene ısırığı durumunda paniğe kapılmadan, kenenin cımbızla dikkatlice çıkarılması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulandı.

PİKNİK KEYFİ GÜVENLİ HALE GETİRİN

Piknik yaparken alınacak basit önlemler, büyük sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Açık renk kıyafetler giymek, kene riskini azaltmanın yanı sıra doğada geçirilen zamanı daha güvenli ve keyifli hale getirdi.

Uzmanlar, özellikle çocuklu ailelerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenler için açık renk kıyafetler, hem pratik hem de etkili bir koruma yöntemi olarak öne çıktı.