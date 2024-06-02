Kenevir eken şahsın kimliği böyle tespit edildi

Operasyon sonucunda şahsın evinde ve arazisinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesi’nde kamuya ait bir alana kenevir ekildiği bilgisine ulaşan ekipler, bölgede gizli kamera yerleştirerek izlemeye başladı. Gizli kameralar sayesinde kimliği belirlenen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, belirlenen şüphelinin evinde ve kenevir ekili arazisinde arama yaptı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, toplam 5 kilo 750 gram kurutulmaya hazır kubar esrar ve 857 kenevir kökü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı bildirildi.