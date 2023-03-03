Kenevir Yağının hangi hastalıklara iyi gelir yararları nelerdir

Son zamanlarda adı sıkça geçen kenevir yağı ne işe yarar? Hangi sorunlara deva olur?

Kenevir yağı kozmetik sektöründen alternatif tıp’ a birçok alanda kullanılmakta. Bazı hastalıkların önleyicisi olarak da biliniyor. Ancak kesinlikle doktor tavsiyesiyle kullanılması gerekiyor. İşte Kenevir yağının yararları…

Vejeteryanlar için önemli besin kaynağıdır,

Eklem ağrılarından kurtarır,

Kalp sağlığını korur,

Birçok mineral içerir,

Saç kuruluğunu önler.



Kansere karşı bağışıklığı korumaya yardımcı olur,

Kilo vermeyi sağlar,

Kabızlıktan kurtarır,

Protein içerir,

Yaşlanmayı önler,

CİLDE YARARLARI NELER?

Kenevir yağı içerisinde omega 3 ve omega 6 yağ asitleri bulunmaktadır. Bu yağ asitleri cildi korur ve güçlendirir. Kenevir yağı iyi bir antioksidan. Bu nedenle vücutta oluşan akne izleri, genel saç sorunları ve el / ayak kuruluğu gibi sorunlardan içinde bulunduğu zengin vitamin ve mineraller ile hızlıca iyileştirme sağlar.

Kenevir yağı, pürüzsüz ve yumuşak bir cilde sahip olmanızı kolaylaştırır. Uygulandıktan sonra cildin en temeline nüfuz eder ve sağlıklı hücre büyümesine olanak sağlar. Bu özelliği bazı losyon, sabun ve kremlerde kullanılmaktadır. Kenevir yağı cildin kurumasını da önlemektedir. Pul şeklinde dökülen deriyi ve sürekli kızaran deriyi iyileştirir. Büyük cilt hastalıkları olan sedef, egzama ve dermatit hastalıklarını önlemek için büyük oranda yarar sağlamaktadır.