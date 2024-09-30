Kenevir yetiştirmek için kömürlüğe gizli sera kurdu

Kaynak: İHA
Kenevir yetiştirmek için kömürlüğe gizli sera kurdu

Karaman'da evinin kömürlüğüne kurduğu gizli bölmede kenevir yetiştiren bir kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonda 6 kök kenevir, 1 tabanca ve 4,17 gram kurutulmuş kenevir ele geçirildi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evin kömürlüğünde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, eve baskın düzenledi. Polis, evde yaptığı aramada kömürlüğe kurulan gizli serada kenevir yetiştirildiğini belirledi. Yapılan aramalarda; 6 kök kenevir, 1 tabanca, 4,17 gram kurutulmuş kenevir ve kenevir yetiştirmek için kullanılan iklimlendirme araç-gereçleri ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A., hakkında yasal işlem başlatılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Kenevir yetiştirmek için kömürlüğe gizli sera kurdu

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