Kenevir yetiştirmek için kömürlüğe gizli sera kurdu

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evin kömürlüğünde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, eve baskın düzenledi. Polis, evde yaptığı aramada kömürlüğe kurulan gizli serada kenevir yetiştirildiğini belirledi. Yapılan aramalarda; 6 kök kenevir, 1 tabanca, 4,17 gram kurutulmuş kenevir ve kenevir yetiştirmek için kullanılan iklimlendirme araç-gereçleri ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A., hakkında yasal işlem başlatılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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