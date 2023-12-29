Kenger sakızı her derde deva ilaç gibi...

Dağlık bölgelerde özellikle Sivas ve Malatya çevresinde kendi yetişiyor Kenger sakızı. Şifalı bölümü kök kısımları. Ve işte Kenger sakızının şifaları...

Kenger sakızı diş sağlığı açısından birebir. Yüz felci geçirenler de kullanıyor. Yüz kaslarını geliştirip kuvvet veriyor. Mide ağrılarını kesiyor şişkinliklerin önüne geçiyor.

Fiyatı biraz pahalı olan Kenger sakızı güçlükle toplanabiliyor. Fiyatının yüksek oluşunun nedeni bu. Üreticisi İbrahim Güler şunları söylüyor:

“Kenger sakızı dağlarda yetiştiği için oralara tırmanıp toplamak bir hayli güç oluyor. Diş rahatsızlıklarına iyi gelmesi birinci şifa kaynağı. Ayrıca diş ve çene yapısını güçlendiriyor. Ağız içi bakterilerini öldürüyor. Rüzgarda kalıp yüz felci geçirenlere şifa veriyor. Ticari olarak Malatya Darende ilçesinde ve köylerinde üretimi yapılıyor. Ayrıca kendisini Tunceli ve Elazığ ilçelerinde de bulmak mümkün. ”

Bozulan ekonomik koşullarda Kenger sakızının fiyatında artışlar gösteriyor. Geçen yıllarda kilosu 800 lira iken şimdilerde yüzde 20 artış göstermiş...

KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR ŞİFA DAĞITIYOR

Diyetisyen Eda Ünal, kenger otu sakızının özelliklerini şöyle anlatıyor:

Kenger otu kendiliğinden yetişiyor. Dikenli, tüylü ve mor bir yapıda. Yapraklarını, kökünü ve meyvesini sıklıkla tüketiyoruz. Yaprak ve sapları haşlanarak yeniliyor.

Dış kısmı dikenli olduğu için yenilmiyor. Kökünde bulunan bulunan sütü sakız imalatında değer buluyor. Meyvelerinden taş dibekte dövüldükten sonra kahve yapılarak içiliyor. Sütlü tatlılarda kendine has tadı ve kokusuyla dikkat çekiyor.”

Diyetisyen Eda Ünal Kenger otu sakızının yararlarından ise şöyle söz etti:

“ Kenger sakızının birçok yararı bulunuyor. Antioksidan seviyesi oldukça yüksek. Yapılan çalışmalarda fenolik bileşikten oluştuğu anlaşıldı. Kalp damar rahatsızlıklarında kendisinden yararlanmak mümkün. Ayrıca karaciğeri de koruyor. Hipertansiyon hastalarına şifa veriyor. Sindirim sistemi, mide rahatsızlıkları, şişkinlik, hazımsızlık gibi sorunlarda şif dağıtıyor. En önemlisi diyabet hastalarına ve migreni olanlara destek verip rahatsızlıkların önüne geçiyor.”