Kent bir anda beyaza büründü! Korunmak için ilginç yöntem buldu

Sivas'ta aniden bastıran dolu yağışı, vatandaşların enteresan korunma yöntemleri geliştirmesine neden oldu.
Sivas'ta 2 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, bugün öğle saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı nedeniyle ilginç anlar yaşandı. Aniden bastıran dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, panikle sığınacak yer aradılar. Doludan ilginç korunma yöntemleri geliştiren vatandaşlar, yüzleri gülümsetti. Daha sonradan dolu yağışı, yerini gök gürültülü sağanak yağmura bıraktı.