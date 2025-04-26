Kent bir anda beyaza büründü! Korunmak için ilginç yöntem buldu

Kaynak: İHA
Kent bir anda beyaza büründü! Korunmak için ilginç yöntem buldu

Sivas’ta aniden yağmur biranda yerini doluya bıraktı. Sokaklar yağan dolu ile beyaza büründü. 10 dakika yağan doluya hazırlık yakalan kişiler korunmak için ilginç yöntem buldular.

Sivas'ta aniden bastıran dolu yağışı, vatandaşların enteresan korunma yöntemleri geliştirmesine neden oldu.

Sivas'ta 2 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, bugün öğle saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı nedeniyle ilginç anlar yaşandı. Aniden bastıran dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, panikle sığınacak yer aradılar. Doludan ilginç korunma yöntemleri geliştiren vatandaşlar, yüzleri gülümsetti. Daha sonradan dolu yağışı, yerini gök gürültülü sağanak yağmura bıraktı.

aw441563-01.jpg

aw441563-02.jpg

aw441563-04.jpg

aw441563-03.jpg

Son Haberler
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu
Galatasaray’da Zaniolo sürprizi: Yönetimin planı belli oldu
Galatasaray’da Zaniolo sürprizi: Yönetimin planı belli oldu
Donald Trump: Rusya ve Ukrayna ateşkes anlaşmasına çok yakın
Donald Trump: Rusya ve Ukrayna ateşkes anlaşmasına çok yakın
İstanbul Boğazı'ndan kaçan kaçana. Deprem zenginleri korkuttu satılık yalı ilanları patladı
İstanbul Boğazı'ndan kaçan kaçana. Deprem zenginleri korkuttu satılık yalı ilanları patladı
Seyahatin sanatsal yansıması! Sanat ve bilimle seyahat
Seyahatin sanatsal yansıması! Sanat ve bilimle seyahat