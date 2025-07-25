Kent kabusu yaşıyor! Üç ayrı noktada yangın başladı

Kaynak: AA / DHA
Kent kabusu yaşıyor! Üç ayrı noktada yangın başladı

Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'da ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgelere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, arazözler, orman işçileri ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.

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Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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