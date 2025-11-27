'Kent Uzlaşısı' gerekçesiyle yargılanan 9’u tutuklu 10 CHP’li belediye yöneticisinin üçüncü duruşması bugün gerçekleşti.
13 Şubat’tan bu yana tutuklu bulunan sanıklar hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
Mahkeme, 19 Eylül’de görülen duruşmada; Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat’ın tahliyesine, diğer dokuz sanığın tutukluluğunun devam kararı vermişti.
Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen tutuklu olarak bulunuyordu.
Bugün gerçekleşen duruşmada ise kararlar açıklandı. “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 7 CHP’li belediye yöneticisi, üçüncü duruşmada tahliye edildi. Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen tutuklu kalacak.