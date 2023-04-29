Kentsel dönüşüm mağduru vatandaş kendini yakmak için evin çatısına çıktı

Niğde Burhan Mahallesi Kale Bölgesi'nde kentsel dönüşüm devam ediyor. Evini boşaltmak istemeyen bir kişi 1 katlı evinin çatısına elindeki benzin bidonuyla çıktı.

Çatının ucuna kadar gelerek haksızlığa uğradığını iddia eden kişi mahalle sakinlerine sesini duyurmaya çalıştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, şahısın atlama veya düşme olasılığına karşı branda açtı. Çatıdan bağırarak haksızlığa uğradığını söyleyen genç, "Bütün varımı yoğumu bu evi almak için harcadım. Bir evim var onu da elimden alacaklar" diyerek isyan etti.

Aşağıda bulunan ve kendisini belediye yetkilisi olarak tanıtan kişiye intihara teşebbüs eden adam "Davayı kaybetmişsin. Ne işin var burada" diye bağırınca "Dava devam ediyor" yanıtını verdi.

Avukatının kendisine telefon ederek davayı kazandıklarını söylediğini belirten kişiye belediye yetkilisi "Başkan tahliyeni kendi cebinden karşılıyor. 1 ay boyunca kalacak yerini de ayarlıyor" deyince çatıdaki genç adam "Sadaka istemiyorum" yanıtını verdi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntü bu şekilde sona eriyor.