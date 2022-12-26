Ayder Yaylası'nın son halini görünce yüreğiniz sızlayacak. Karadeniz'in cennetiydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ''Kirlettik, rezil ettik'' çıkışıyla gündeme gelen Ayder Yaylası'nın son hali tartışma yarattı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan turizm cenneti Ayder Yaylası'nda çekilen fotoğraf tartışma yarattı. Yayla, kentsel dönüşüme girmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıllarda, “Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i bu yapılanmayla değil kentsel dönüşüm ve değişimle inşallah hakikaten şanına yakışır bir hale getireceğiz”

ŞANTİYEYE DÖNDÜ

Her yıl binlerce turisti ağırlayan Ayder Yaylası'nda yeşilin yerini alan dev inşaatların hız kesmeden devam ettiği görüldü. Sosyal medyada birçok kullanıcı Ayder Yaylası'nın doğal güzelliğinin bozulduğunu belirterek duruma isyan etti.

İşte sosyal medyadan gelen bazı yorumlar:

Doğa zamanı gelince insana gereken cevabı verecektir. Sonu acı olacak ama illa olacak.

Bir şehrin kendi değerlerine, güzelliklerine ihanet etmesi...

Kentsel dönüşümü siz çok yanlış anlamışsınız. Oraya değil, deprem bölgelerine yapacaksınız.

Vah vah vah vah, insanın içinin parçalanmaması mümkün değil.

AYDER YAYLASI

Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla ‘turizm merkezi’ ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan yaylada, bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında ‘milli park’, 1998’de ise ‘doğal sit alanı’ ilan edilerek, korumaya alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla ‘kültür ve turizm koruma gelişim bölgesi’ ilan edildi. 1998’de doğal sit alanı olan yayla için iki yıl içinde ‘koruma amaçlı imar planı’ oluşturulması gerekiyordu; ancak aradan 20 yıl geçmesine rağmen halen imar planları hazırlanmadı.

Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ile çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşmayla ‘sit alanları ve milli park yasalarına muhalefet’ten yargılandı. Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi’nce Ayder Yaylası’nda 200 dolayında yapı için kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı.

Erdoğan, Ayder Yaylası için, “Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz” demişti.

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğal güzellikler izlenerek ulaşılan yayla, çevresini saran çam ormanları, şelaleler, yöresel mimarideki evler, çiçekler ve bu çiçeklerden elde edilen bal ve şifalı kaplıcayla sırtını Kaçkarlar’a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlandığı yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.