Kenya meclisi tartışmalı yasayı onaylandı

Devlet Başkanı Ruto, ülkede vergi artışını öngören yasayı imzaladığını duyurdu.

Parlamentoda geçen hafta kabul edilen yeni yasa, temel hizmet ve ürünlerde vergilerin artırılmasının yanı sıra gelir vergilerinde de artışı içeriyor.

Yasayla hükümet, milyarca dolar ek vergi geliri elde etmeyi planlıyor.

Ülkedeki hem yoksul hem de zengin kesime getirdiği yük nedeniyle haftalardır eleştirilen yasayla sadece akaryakıttan alınan vergi yüzde 8'den yüzde 16'ya çıkacak.

Öte yandan, muhalif Azimio Koalisyonu, yarın yeni yasaya karşı izleyeceği yol haritasını açıklayacağını duyurdu.

Kenya muhalefeti, geçen ay hayat pahalılığına karşı gösteri düzenlemişti. (AA)