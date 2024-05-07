Kenya ve Somali'den işbirliği anlaşması

Kenya basınında yer alan haberlere göre, Kenya Dışişleri ve Diaspora İşleri Kabine Sekreteri Musalia Mudavadi ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi, Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir araya gelerek görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapılarak, iki ülke arasında savunma, sağlık ve eğitim alanlarında işbirliği anlaşması imzalandığı aktarıldı.

Mudavadi, iki ülke arasındaki işbirliğine vurgu yaparak Kenya'nın Somali ile sadece ortak sınırı paylaşmadığına aynı zamanda güçlü ve kalıcı ortaklıkları sebebiyle çok özel ilişkileri olduğuna dikkati çekti.

Fiqi de her iki ülkenin de güvenlik alanlarında işbirliğini pekiştirmek, sağlık çalışanlarının becerilerini ve eğitimlerini artırmak yoluyla kapasite geliştirme çabalarında olduğunu belirtti.