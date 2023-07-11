Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında ceset sayısı 351'e yükseldi

Kenya polisi, "açlık tarikatı" soruşturması kapsamında, 12 kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında ceset sayısı 351'e yükseldi

AA

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, nisandan bu yana süren soruşturmada 40 toplu mezar bulunduğunu ve ölenlerin sayısının 351'e çıktığını ifade etti.

Kilisenin bulunduğu ormanda dün yapılan kazılarda 12 cesede daha ulaştıklarını kaydeden Bakan Kindiki, ülkede bir daha buna benzer bir trajedinin yaşanmaması için tüm önlemlerin alınacağı sözünü verdi.

Öte yandan, Bölge Komiseri Rhoda Onyancha ise kayıpların sayısının 613 olduğunu açıkladı.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie'nin kilisesindeki insanlara aç kalıp Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek birçok kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

Tarikata yönelik operasyonda toplam 45 kişi gözaltına alınırken, 95 kişi de canlı olarak ormandan kurtarılmıştı.

Ortaya çıkan skandal sonrasında Kenya polisi, çok sayıda tarikat ve gruba karşı operasyon düzenlemişti.

Öne Çıkanlar
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Son Haberler
'Ölüm Vadisi' yanıyor. Sıcaklık 46 dereceye ulaştı Dünya
'Ölüm Vadisi' yanıyor. Sıcaklık 46 dereceye ulaştı
Yoğun bakımdan çıkan Madonna'dan açıklama geldi Magazin
Yoğun bakımdan çıkan Madonna'dan açıklama geldi
Sergen Yalçın'la anlaşamayan Bakü'nün yeni hocası belli oldu Spor
Sergen Yalçın'la anlaşamayan Bakü'nün yeni hocası belli oldu
Fenerbahçe'ye kara boğa! Aboubakar'ın istediği transferi yapıyor Spor
Fenerbahçe'ye kara boğa! Aboubakar'ın istediği transferi yapıyor
Chelsea'de bir ayrılık daha Spor
Chelsea'de bir ayrılık daha
Sedat Kaya yazdı. Mavi Kelebekler Ve Boşnak Katliamı Yazarlar
Sedat Kaya yazdı. Mavi Kelebekler Ve Boşnak Katliamı
Çilekli pasta nasıl yapılır? Çilekli pasta tarifi malzemeler neler? Keşfet
Çilekli pasta nasıl yapılır? Çilekli pasta tarifi malzemeler neler?