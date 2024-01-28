Kenya'da binlerce kişi kadın cinayetlerine karşı yürüdü

Damla Baylan
Kenya'da binlerce kişi kadın cinayetlerine karşı yürüdü
Ocak ayında en az 14 kadının öldürülmesinin ardından Kenya'da binlerce kişi kadın cinayetlerine karşı yürüdü.

Son zamanlarda çok sayıda kadının öldürülmesi üzerine düzenlenen protestolar sırasında Kenya'nın şehir ve kasabalarında binlerce insan yürüyüş yaptı. Kadın cinayetlerine karşı gösteri, ülkede cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı şimdiye kadar düzenlenen en büyük etkinlik olarak belirtildi.

Ülkenin başkenti Nairobi'de protestocular bu ay cinayet kurbanı olan kadınların isimlerinin yazılı olduğu tişörtler giydiler. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kalabalık, trafiğin durma noktasına gelmesine neden oldu.

Protestocular, “Bizi öldürmeyi bırakın!”, “Kadın öldürmenin hiçbir gerekçesi yok” gibi mesajların yer aldığı pankartları sallayarak bağırdılar.

Göstericiler arasında yer alan Kenya Hukuk Derneği Başkanı Eric Theuri, "Bir ülke, zengin insanlarına ne kadar iyi davrandığıyla değil, zayıf ve savunmasızlarla ne kadar iyi ilgilendiğine göre değerlendirilir" dedi.

Yürüyüşe katılan medya ve araştırma firması Odipo Dev'den veri muhabiri Patricia Andago'ya göre, Kenya medya kuruluşları bu yılın başından bu yana en az 14 kadının öldürüldüğünü bildirdi.

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