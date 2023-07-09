Kenya'da hükümet protestosu: 2 kişi öldü

Kenya'da hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Kenya'da hükümet protestosu: 2 kişi öldü

Capital News'in haberine göre, Kenya'nın başkenti Nairobi ile Mombasa, Kitale, Kisii ve Kisumu'da toplanan yüzlerce muhalif, hükümet karşıtı gösteriler düzenledi.

Lastik yakarak ana yolları kapatan göstericilere müdahalede bulunan polis ile göstericiler arasında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kisumu'daki Oginga Odinga Hastanesi Müdürü George Rae, ölüm ve yaralanmaların ateşli silah kaynaklı olduğu bilgisini paylaştı.

Gösterilerde 100'den fazla kişi de gözaltına alındı.

Muhalif Azimio Koalisyonunun lideri Raila Odinga, Ağustos 2022'de seçimi kaybettikten sonra sonuçları tanımadıklarını açıklamıştı.

Odinga, hükümetin yeni vergi kararına karşı "sivil itaatsizlik" çağrısı yapmıştı.

Muhalifler, mart ve mayıs aylarında da gösteriler düzenlemişti.

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