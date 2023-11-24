Kenya'da nehir taştı 7 kişi kayboldu

Kenya'da şiddetli yağışlar sonrası taşan nehirden geçmeye çalışan 7 kişi nehir sularına kapılarak kayboldu.

KAYNAK: İHA
Kenya'da nehir taştı 7 kişi kayboldu

Kenya, Somali ve Etiyopya, şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketiyle mücadele ediyor. Makueni’de Kenya Devlet Başkanı’nın eşi Rachel Ruto ile görüşmeden dönen en az 7 kişi, yağışlar nedeniyle taşan Muooni Nehri’nden kütükle geçmeye çalışırken, suya kapılarak sürüklendi.

Görgü tanıkları yerel basına yaptığı açıklamada, saatlerce süren yağışların ardından nehirde su seviyesinin yükselmesi sonucu çok sayıda kişinin mahsur kaldığını ancak grubun buna rağmen nehri geçmeye çalıştığını belirtti. Çevredekilerin nehirde sürüklenen gruba yardım edemediği öğrenilirken, Kızılhaç ve yerel ekipler kayıp 7 kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı.

Kenya Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, El Nino hava olayı nedeniyle devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle en az 71 kişi hayatını kaybetti, 150 binden fazla kişi evsiz kaldı. Birleşmiş Milletler’e göre Kenya, Etiyopya ve Somali'de meydana gelen sellerde en az 179 kişi öldü.

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