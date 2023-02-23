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Kenya'daki BM Göç Ofisi Türkiye'ye 280 ton insanı yardım malzemesi gönderdi

Kenya'daki Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Ofisi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere 280 ton insani yardım malzemesi gönderdi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 17:13
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Kenya'daki BM Göç Ofisi Türkiye'ye 280 ton insanı yardım malzemesi gönderdi

Kenya'daki BM Göç Ofisi Türkiye'ye 280 ton insanı yardım malzemesi gönderdi
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BM Ofisinden yapılan açıklamada, IOM Ofisi tarafından hazırlanan üç kargo uçağının dün Jomo Kenyatta Uluslararası Havaalanı'ndan Türkiye'ye hareket ettiği bildirildi.

Türkiye'nin Kenya Büyükelçisi Subutay Yüksel ile IOM Bölge Direktör Yardımcısı Justin MacDermott tarafından yapılan ortak açıklamada, uçaklarda 280 ton insani yardım malzemesinin depremzedelere gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, yardım malzemelerinin içinde çadır, battaniye, uyku matları ve brandalar bulunduğu kaydedildi.

IOM'nin depremden etkilenen bölgelerde halihazırda 1200'den fazla personelinin çalışmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, deprem bölgelerine insani yardımların devam edeceği belirtildi.

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