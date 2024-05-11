Kenya'yı sel vurdu: 267 ölü, 188 yaralı

Kenya'da yaklaşık 3 haftadır etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sellere neden oldu.

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 267'ye yükseldiğini duyurdu.

Seller sonucu 188 kişinin yaralandığını aktaran Kindiki, 75 kişinin de kayıp olduğunu söyledi.

56 BİN AİLE EVLERİNDEN OLDU

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 389 bin kişinin etkilendiğini kaydeden Kindiki, 56 bin ailenin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Öte yandan 4 bin çiftlik hayvanı seller nedeniyle ölürken, 9 bin dönümlük tarım arazisi de zarar gördü.

Sellerden etkilenenler için hükümet tarafından 167 kamp kuruldu.