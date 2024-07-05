Kep ücreti cep yakıyor

2023 – 2024 eğitim öğretim yılının geride kalmasıyla beraber öğrencilerde mezuniyet heyecanı yaşanıyor. Yaşanan heyecana okullardan bir darbe geldi.

Ekonomik krizin büyümesiyle yüksek enflasyonun arkasına sığınan bazı kesimler, yok artık dedirtecek bir hamle yaptı.

Mezuniyet törenleri için istenen kep ve cüppe fiyatları duyanları şaşkına uğrattı.

Maltepe Üniversitesi’nde kep ve cüppe kiralamak isteyen öğrencilerden 2 bin lira alınıyor. Cüppe ve kep iade edildiğinde 1500 lira geri veriliyor. Öğrenciler kep ve cüppeleri satın almak istediğinde ise 1500 lira ödeme yapması gerekiyor.

Kep ve cüppe satış fiyatları diğer üniversitelerde ise şöyle: Yeditepe 750 lira, İstanbul 450 lira, Boğaziçi 650 lira, İstanbul Teknik 950 lira olarak açıklandı.

Burs alan bir öğrencinin bu fiyatlara kep ya a cüppe alması imkansız. 2024 Şubat ayı itibariyle öğrenci bursları 2.000 liraya yükseltildi. 2023’te ise 1.250 lira tutarındaydı.

Fakat ne kadar yükseltilirse yükseltisin bir öğrencinin konaklama, gıda ve diğer ihtiyaçları göz önüne alındığında bir yaşam sürdürmesi neredeyse imkansız.

Bir de üzerine mezun olabilmek için giyeceği kep ve cüppe ücretleri eklenince daha da zorlaştı.