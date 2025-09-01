Kepçe kulakta özgüveni artıracak sırrı uzmanlar anlattı

Günümüzde milyonlarca insanı etkileyen bu deformite, çocukluktan yetişkinliğe uzanan özgüven sorunlarına yol açarken, modern cerrahi teknikler sayesinde kalıcı çözümler sundu. Özellikle okul çağındaki çocuklarda zorbalık ve sosyal izolasyon riskini azaltan bu işlem, yetişkinlerde de sosyal ve profesyonel hayatta daha rahat bir yaşam vaat etti.

Plastik cerrahi uzmanları ve uluslararası araştırmalar, otoplastinin sağlıkla ilgili yaşam kalitesini (HRQOL) önemli ölçüde artırdığını vurguladı.

Toplumda yaklaşık yüzde 5 oranında görülen kepçe kulak deformitesi, kulak kıvrımının yetersiz gelişimi veya kulak çanağının aşırı derinliği nedeniyle oluşturdu. Bu durum, bireylerin yüz simetrisini bozarak estetik kaygılara neden oldu.

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, otoplastinin ötesinde psikososyal faydalarını kanıtladı.

Örneğin, yayımlanan bir araştırmada, 22 yetişkin hastada otoplasti sonrası Glasgow Benefit Inventory (GBI) skorlarında belirgin iyileşme gözlendi; hastaların genel sağlık algısı ve beden imajı puanları önemli ölçüde yükseldi.

Araştırmacılar, bu cerrahinin özellikle yetişkinlerde uzun vadeli bir etki yaratarak sosyal anksiyete ve beden imajı sorunlarını azalttığını belirtti.

Uluslararası uzmanlar da bu bulguları destekledi. Newport Beach'te faaliyet gösteren çift board sertifikalı yüz plastikleri cerrahı Dr. Ali Sepehr, otoplastinin özellikle çocuk ve ergenlerde özgüveni artırdığını vurguladı:

"Prominent veya asimetrik kulaklar, bireylerin sosyal etkileşimlerden kaçınmasına yol açar. Cerrahi sonrası hastalar, farklı saç modelleri denemekte özgürleşir ve kendilerini daha iyi hisseder."

Dr. Sepehr'in çalışmaları, Journal of Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery gibi prestijli dergilerde yayımlanmış olup, cerrahinin beden imajını olumlu etkilediğini gösterdi.

Çift board sertifikalı yüz plastikleri cerrahı Dr. Anthony E. Brissett, "Otoplasti, düşük özgüven ve sosyal izolasyon gibi sorunları çözer; hastalarımız cerrahi sonrası daha dengeli bir yüz ifadesi ve artan güvenle hayatlarına devam eder" dedi.

Dr. Brissett, çocuklarda 5 yaşından itibaren önerdiği bu işlemi, zorbalığın önlenmesi için kritik buldu.

Bilimsel literatürde, otoplastinin faydaları net bir şekilde ortaya kondu. European Archives of Otorhinolaryngology'de yayımlanan bir kohort çalışmasında, 20 yetişkin hastada ameliyat öncesi ve sonrası Body Image Scale (BIS), Social Appearance Anxiety Scale (SAAS) ve Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) testleri uygulandı.

BIS skorları yüzde 20 artarken, SAAS skorlarında yüzde 15'lik bir düşüş gözlendi, yani beden imajı olumlu etkilenirken sosyal görünüm kaygısı azaldı. Araştırmacılar, "Otoplasti, yetişkinlerde bile psikososyal faydalar sağlar ve yaş sınırı olmaksızın önerilir" sonucuna vardı.

Benzer bir çalışma, Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery'de yer aldı; 101 çocuk hastada otoplasti sonrası yüzde 97'si mutluluk artışı, yüzde 92'si özgüven yükselmesi bildirdi ve zorbalık vakaları yüzde 100 azaldı.

Wilcoxon Rank Sum Testi ile doğrulanmış bu veriler, cerrahinin istatistiksel olarak anlamlı faydalarını kanıtladı.

Başka bir araştırma, Journal of Craniofacial Surgery'de yayımlandı: 81 hasta (çocuk ve yetişkin) üzerinde FLZ(M), GBI ve RSES testleri uygulandı.