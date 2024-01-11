Kerem Aktürkoğlu çılgına döndü: 'Allah belanızı versin'

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Kerem Aktürkoğlu çılgına döndü: 'Allah belanızı versin'
Sivasspor maçının son saniyelerinde ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Kerem Aktürkoğlu'nu sakinleştirmek kolay olmadı.

Galatasaray, Sivas deplasmanında 2 puan bırakırken, Kerem Aktürkoğlu'nu da kaybetti.
Son saniyelerde Sivassporlu Uğur'a yaptığı yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarı kartını gören Kerem kırmızı kartla atıldı.
Kerem önce hakem Zorbay Küçük'e tepkisini dile getirirken sinirli bir şekilde kenara doğru geldi.
Tam sahadan çıkarken bu kez dördüncü hakemin olduğu bölüme doğru el kol hareketleri yapan Kerem'in "Allah belanızı versin" dediği görüldü.
Kerem Aktürkoğlu'nu hocası Okan Buruk ve beraberindekiler zor sakinleştirdi.
Kariyerindeki ilk kırmızı kartını gören 25 yaşındaki futbolcu, ekstra bir ceza almazsa Kayserispor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

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