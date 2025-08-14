Kerem Aktürkoğlu gerçekleri! Fenerbahçe satranç oynuyor, Beşiktaş sotede bekliyor

Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde milli futbolcuyu oynatmak isteyen sarı lacivertliler Portekiz ekibine 22,5 milyon bonservis ve 2,5 milyon bonus olmak üzere toplam 25 milyon euro'luk bir teklif yapmıştı. Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşan sarı lacivertliler Benfica'nın yanıtını beklemeye başladı.

BENFICA KEREM'İN RAKİP OLMASINI İSTEMEDİ

Bu sırada Benfica'dan flaş bir hamle geldi. Nice karşılaşmasının son dakikalarında milli futbolcu oyuna sokuldu. Şampiyonlar Ligi Statüsü'ne göre Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe formasıyla Benfica'ya rakip olma şansı kalmadı.

FENERBAÇE'DEN KARŞI HAMLE

Fenerbahçe, Benfica'nın bu hamlesine transfer teklifini 17,5 milyon euro'ya düşürerek yanıt verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord maçı öncesi transferde kriz yaşanacağını şu cümlelerle duyurdu:

"Kerem Aktürkoğlu'nu tabii ki tanıyorum, Portekiz Ligi'ndeki oyuncuları daha iyi tanıyorum. Çalışmadığım zamanlar Portekiz Ligi'ni daha çok izliyordum ama dediğim gibi o Benfica'nın oyuncusu."

FENERBAHÇE SATRANCI: İKİ HEDEF VAR

Fenerbahçe, Benfica'nın teklifi kabul etmeyeceğini bilerek bu hamleyi yaptı. Burada iki hedef amaçlandı. Birincisi oyuncunun bonservisinin düşürülmesi. İkincisiyse Kerem Aktürkoğlu hemen kadroya katılırsa Benfica'ya yeni bir transfer için kaynak yaratılmış olacaktı.

Portekiz ekibi elde edeceği kaynakla istediği oyuncuyu kadrosuna dahil edecek ve Fenerbahçe'ye karşı oynatacaktı. Bu yüzden Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi elemelerinde UEFA'ya son kadro bildiriminin yapılmasından sonra transferi bitirmeyi hesaplıyor.

BENFICA O RİSKİ ALIR MI?

Burada gözler Benfica'da olacak. Fenerbahçe'nin hamlesine nasıl yanıt vereceği merak konusu. Portekiz ekibi Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosunda tutarak Fenerbahçe'ye karşı oynatabilir. Ama futbolcunun kötü bir performans vermesi halinde başkan Rui Costa hedef haline gelecek.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRER Mİ?

Burada devreye Beşiktaş'ın girip girmeyeceği kritik. Başkan Serdal Adalı, geçen hafta içinde yaptığı basın toplantısında "Benfica'nın Kerem'i bırakmayı düşünmediklerini hissettim. Aynı mevkide bir oyuncularının sakatlandığı, Kerem'in yerini kısa sürede dolduramayacakları için Benfica'yla bir görüşmemiz olmadı. Benfica zaten Kerem'in Türkiye'ye gelecekse bizde oynamak istediğini biliyor" dedi.

Fenerbahçe ile Portekiz ekibi arasındaki krizi fırsat olarak gören Beşiktaş hamle yapmayı düşünüyor. Eğer bu gerçekleşirse Benfica tarafı bunu koz olarak kullanacak. Ancak siyah beyazlıların satış yapmadan transfer yapmak için elinde kaynak bulunmaması siyah beyazlıların elini zayıflatıyor.

KEREM AKTÜKOĞLU NE YAPACAK?

Burada en kilit noktaysa Kerem Aktürkoğlu'nun tavrı olacak. Yeni evlenen futbolcu Orkun Kökcü'nün de gitmesinden sonra Portekiz'den kesinlikle ayrılmak ve Türkiye'ye dönmek istiyor.

Fenerbahçe ile maddi konularda anlaşan milli futbolcu Beşiktaş'a da 'hayır' diyemeyebilir. Ancak siyah beyazlıların maddi açıdan Kerem Aktürkoğlu'na istediği şartları sunması çok mümkün gözükmüyor.

Oyuncunun alternatifi Benfica'da devam etmek. Ama bu ihtimal çok düşük. Gözüken Benfica'nın oyuncuyu elden çıkarmaya karar verdiği, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ise Kerem Aktürkoğlu'nu istediği. Milli futbolcunun hangi formayı giyeceği bu satranç oyunun sonunda belli olacak.