Gölcük'te enkazdan çıkmıştı: Kerem Aktürkoğlu Hatay'a yardıma koştu

Milliyet'in haberine göre birçok kulüpten yardım açıklamaları gelirken, Galatasaray da bölgeye yardım gönderen ekipler arasında yer aldı. Sarı-Kırmızıılar'da Başkanvekili Erden Timur ile takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu da Hatay'a giderek yardım malzemelerinin dağıtımında çalıştı.

Aslan da bu anları 'Biz beraberiz' hashtagi ile paylaşırken, 'Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve futbol takımımızın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Hatay'daki yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarında yer aldı" notunu düştü.

GÖLCÜK DEPREMİNİ GÖRMÜŞTÜ

Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu 1999 yılında yaşanan depremden etkilenen insanlar arasında yer aldı. Henüz 1 yaşında bile olmayan Kerem enkazdan sağ olarak kurtulmayı başardı. Fransız medya devi L'Equipe, 1 yıl önce yayınladığı haberde o günlere atıfta bulunarak haber yapmıştı.

Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun kariyerinden önemli detaylara yer verilirken 1999 yılında İzmit'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde enkazdan kurtulup Türk futbolunun umudu olduğu detayına yer verilmişti.

FRANSA'DA HABER OLMUŞTU

L'Equipe'deki Kerem Aktükoğlu haberinin detayında şu ifadeler yer almıştı;

İzmit yıkıldı. Ağustos 1999'da Türkiye'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Belediye başkanı molozların arasında, özellikle de dokuz aylık torununun hayatını kurtarmakla meşguldu. Kerem'i sağ salim kurtarmayı başarır, bu tüm Aktürkoğlu ailesini sevindirir. Daha sonra ise Galatasaray Kulübü, en büyük düşmanı Voldemort'un elinden kurtulmayı başaran 'Harry Potter' lakabının hakkını verircesine sihirli değneğini sallayarak kahramanlıklara imza atan bu mucizevi sol kanat oyuncusuna aşık oldu.

23 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon Fatih Terim yönetiminde kendini kanıtladı. Efsane teknik direktör, Eylül 2020'de Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem ile özel olarak ilgilendi. Kerem'in Franck Ribery'yi anımsatan bir hikayesi var.