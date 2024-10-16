Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin'e destek paylaşımı: 'Bir millet yok ediliyor'

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırıları sürüyor. Benfica'da forma giyen A Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Filistin’e destek amacıyla sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

İsrail 24 saatte 57 Filistinliyi daha öldürdü

Geçen yıl şampiyonluk kutlamalarına da Filistin bayrağıyla çıkan 25 yaşındaki Aktürkoğlu, İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum. Ama duyduklarım sadece onlar değil... Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam. Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde...

İsrail ve Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir; ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum.

Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse var mı? Böyle bir dehşet karşısında, her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!''