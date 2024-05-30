Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını menajeri açıkladı

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Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını menajeri açıkladı

Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Kerem Aktürkoğlu için menajeri üzücü haberi verdi.

Trendyol Süper Lig’de 102 puanla sezonu bitiren Galatasaray 24. Şampiyonluğunu ilan etti.

Kıran kırana geçen bir sezonun ardından mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar büyük bir sevinç yaşarken Kerem Aktürkoğlu’nun yaptığı açıklama camiada canları sıktı.

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AYRILACAĞI KONUŞULUYOR

Bu sezon zaman zaman taraftarlarla arası açılan Aktürkoğlu yaptığı açıklamada, "İnsan sevdiğine kırılırmış. Ben de Galatasaray'a kırıldım" dedi.

Kerem Aktürkoğlu’nun bu açıklaması takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlanırken genç yıldızın menajerinden flaş bir açıklama geldi.

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"ONLARIN İSTEDİĞİ BİR FUTBOLCU"

Kerem Aktürkoğlu’nun menajeri William D'avila yabancı basına yaptığı açıklamada, "Real Sociedad, Kerem'in oyun tarzını beğeniyor. Onların istediği bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

12 MİLYON EURO ARTI BONUSLAR

İspanyol ekibinin 12 milyon euro artı bonuslar şekilde sarı-kırmızılılar ile prensipte anlaştığı iddia edilmişti. William D'avila’nın bu açıklaması tarafların anlaştığı iddialarını güçlendirdi.

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