Kerem Aktüroğlu'ndan duygulandıran veda mesajı

Editör: Hamza Özalkuş

Galatasaray’ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City’e kiralık olarak giden takım arkadaşı Yunus Akgün için bir veda mesajı yayınladı.

Kerem Aktürkoğlu veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dostum, güzel kardeşim. Hayatında büyük bir adıma, büyük bir meydan okumaya hazır olduğunu en iyi bilenlerdenim. Bu yolculukta çok başarılı olup, aileni ve bizleri fazlasıyla gururlandıracağına çok eminim.

Güzel günlerde birlikte sevindik, zorluklara da aynı şekilde birlikte göğüs gerdik. Aramızda mesafeler olsa da bundan sonra da tüm kalbimle senin yanındayım.

Hayatında başarılar, güzellikler, mutluluklar hep seninle olsun güzel kardeşim.

Seni iyi ki tanımışım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Yolun açık olsun."