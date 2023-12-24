Kerem Demirbay Kadıköy'e hayran kaldı

Galatasaray’ın deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kadlığı mücadelenin ardından Kerem Demirbay’dan sürpriz bir itiraf geldi.

Daha önce böyle bir atmosfer görmedğini söyleyen Demirbay, “Atmosfer olarak kesinlikle kariyerimde gördüğüm en müthiş bir atmosfer, en güçlü bir atmosferdi iki taraf için de. Güzel bir maçtı. Maçı kazanmak istiyorduk. 3 puanla eve gidip lige devam etmek istiyorduk. Olmadı. Zor maç olacağını biliyorduk, zor maç oldu. Çok şans yakalamadık ama 1-2 tane iyi şans vardı. Sonunu getiremedik” dedi.