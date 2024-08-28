Kerem Demirbay'ı çileden çıkaran soru: İstersen yönetimi çağırayım onlara sor

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Kerem Demirbay'ı çileden çıkaran soru: İstersen yönetimi çağırayım onlara sor

Galatasaraylı Kerem Demirbay, Young Boys maçı sonrası bir muhabirin sorusuna çok sinirlendi.

Galatasaray'ın Young Boys'a 1-0 yenilip, Şampiyonlar Ligi'nin kapısından döndüğü maçtan sonra açıklamalarda bulunan Kerem Demirbay, bir muhabirin sorusu karşısında çileden çıktı.

Sarı kırmızılı futbolcu karşılaşma sonrası şunları söyledi:

"Üzgünüz. Bugün böyle bir maç oynadığımız için. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik, Galatasaray'a yakışanı yapamadık. Futbol çok basit ama bugün başaramadık. Yakışanı yapamadık. Galatasaray için, camiamız için, ülkemiz için üzgünüm. Avrupa Ligi'ne girdik. Galatasaray'ı, bize yakışanı yapmak istiyoruz. Yola devam edeceğiz.

Galatasaray'da büyük oyuncular, büyük karakterler var. Ben de onlardan biriyim. Burada hak eden formayı alır."

Bir muhabirin, "Üzgünsünüz ama rakip takımla arada ciddi anlamda maaş bütçesi farkı var. Neler söylersin?" sorusu Kerem Demirbay'ı sinirlendirdi.

Kerem, "İstersen yönetimi çağırayım, onlara sor? Ben futbolcuyum. Benimle alakalı değil" cevabını verdi.

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