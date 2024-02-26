Kerem golü attı Mauro Icardi'yi unutmadı. Yaptığı hareket tribünleri ayağa kaldırdı

Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray maçın hemen başında öne geçti.

Dakikalar 10'u gösterdiğinde Tete ceza sahası içinde yerde kaldı.

Hakem Abdulkadir Bitigen devam kararı verirken top dışarı çıktıktan sonra VAR ile görüşmeye başladı.

Yapılan görüşme sonrası pozisyonu izlemek için kenara gelen Bitigen sahaya döndüğünde penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu 12. dakikada Galatasaray'ı öne geçirdi.

Önce kendisine özgü Harry Potter sevinci yapan Kerem daha sonra Mauro Icardi'yi de unutmadı.

Genç futbolcu; cezası nedeniyle maçta forma giyemeyen Mauro Icardi'nin gol sevincinde yaptığı gibi ellerini kulaklarına götürüp tribünleri selamladı.

Bu hareket Galatasaray taraftarından büyük alkış aldı.