Kerem golü attı Mauro Icardi'yi unutmadı. Yaptığı hareket tribünleri ayağa kaldırdı

Selahattin Ekrekli
Kerem golü attı Mauro Icardi'yi unutmadı. Yaptığı hareket tribünleri ayağa kaldırdı
Galatasaray'ı Antalyaspor karşısında penaltıdan attığı golle öne geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci büyük ilgi gördü.

Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray maçın hemen başında öne geçti.

Dakikalar 10'u gösterdiğinde Tete ceza sahası içinde yerde kaldı.

Hakem Abdulkadir Bitigen devam kararı verirken top dışarı çıktıktan sonra VAR ile görüşmeye başladı.

Yapılan görüşme sonrası pozisyonu izlemek için kenara gelen Bitigen sahaya döndüğünde penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu 12. dakikada Galatasaray'ı öne geçirdi.

Önce kendisine özgü Harry Potter sevinci yapan Kerem daha sonra Mauro Icardi'yi de unutmadı.

Genç futbolcu; cezası nedeniyle maçta forma giyemeyen Mauro Icardi'nin gol sevincinde yaptığı gibi ellerini kulaklarına götürüp tribünleri selamladı.

Bu hareket Galatasaray taraftarından büyük alkış aldı.

İlgili Haberler
Galatasaray Antalya maçı için Ahmet Çakar'dan flaş tepki. Maç sonunu bekleyemedi 'Tiyatro' diyerek paylaştı
Son Haberler
'Dur' ihtarına uymayan kurye kaza yaptı, sepetinden uyuşturucu çıktı Gündem
'Dur' ihtarına uymayan kurye kaza yaptı, sepetinden uyuşturucu çıktı
Filistin Devlet Başkanı Abbas, hükümetin istifasını kabul etti Dünya
Filistin Devlet Başkanı Abbas, hükümetin istifasını kabul etti
BTP lideri Hüseyin Baş’tan flaş iddia. MOSSAD ajanları sosyal medyada hoca kılığında Atatürk’e hakaret ediyor Gündem
BTP lideri Hüseyin Baş’tan flaş iddia. MOSSAD ajanları sosyal medyada hoca kılığında Atatürk’e hakaret ediyor
Hekim göçü durdurulamıyor. Türkiye'yi terk eden doktor sayısı 8 yılda 20'den 2 bine yükseldi Sağlık
Hekim göçü durdurulamıyor. Türkiye'yi terk eden doktor sayısı 8 yılda 20'den 2 bine yükseldi
Sınıf tekrarı ve devamsızlıkta öğrenciye af mı geliyor? Bakan Tekin son noktayı koydu Gündem
Sınıf tekrarı ve devamsızlıkta öğrenciye af mı geliyor? Bakan Tekin son noktayı koydu
Galatasaray Antalya maçı için Ahmet Çakar'dan flaş tepki. Maç sonunu bekleyemedi 'Tiyatro' diyerek paylaştı Spor
Galatasaray Antalya maçı için Ahmet Çakar'dan flaş tepki. Maç sonunu bekleyemedi 'Tiyatro' diyerek paylaştı
Filistin Başbakanı İştiyye görevinden istifa etti Dünya
Filistin Başbakanı İştiyye görevinden istifa etti