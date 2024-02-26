Galatasaray Antalya maçı için Ahmet Çakar'dan flaş tepki. Maç sonunu bekleyemedi 'Tiyatro' diyerek paylaştı

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Galatasaray Antalya maçı için Ahmet Çakar'dan flaş tepki. Maç sonunu bekleyemedi 'Tiyatro' diyerek paylaştı
Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray Antalyaspor maçında yaşanan tartışmalı pozisyonlar için

Galatasaray; Antalyaspor maçının ilk yarısı çok hareketli geçti.

Sarı-Kırmızılı ekip VAR uyarısıyla bir penaltı kazanırken, ikinci golde de ofsayt tartışmaları yaşandı.

İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medyada Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar karşılıklı atışırken, ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar da flaş bir paylaşımla tartışmalara katıldı.

Ahmet Çakar sosyal medya paylaşım sitesi X'teki hesabından, "Galatasaray- Antalyaspor tiyatrosu başladı. Komik bir penaltı. Aynen beklendiği gibi senaryo devam ediyor" şeklinde mesaj attı.

Kısa süre içinde büyük yankı uyandıran bu paylaşım binlerce etkileşim aldı.

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