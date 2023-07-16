Kerem Kamal Macaristan'da altın madalya kazandı

Milli güreşçiler, Macaristan'da iki madalya kazandı

KAYNAK: AA
Kerem Kamal Macaristan'da altın madalya kazandı

Macaristan'da düzenlenen 4. Ranking Serisi'nde milli güreşçilerden Kerem Kamal altın, Kadriye Aksoy ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, finalde İranlı rakibi Onid Hossein Arami’yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 65 kiloda mücadele eden Kadriye Aksoy ise sıkletinde az sayıda güreşçi mücadele ettiği için Nordic sistemin uygulandığı müsabakalar sonucu gümüş madalya kazandı.
(AA)

Öne Çıkanlar
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?
Sahte diplomalı Suriyeliler
Sahte diplomalı Suriyeliler
Devletin hazinesini kim boşalttı? Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor
Devletin hazinesini kim boşalttı? Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor
Mustafa Kemal Arıburnu Komutanlığı’ndan ayrılırken yazdığı veda yazısında bakın ne diyor
Mustafa Kemal Arıburnu Komutanlığı’ndan ayrılırken yazdığı veda yazısında bakın ne diyor
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Son Haberler
Gökçeada'daki orman yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı Güncel
Gökçeada'daki orman yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı
Tahıl Anlaşması için kader günü Güncel
Tahıl Anlaşması için kader günü
Leblebi gibi asist yapan adam Tadic Fenerbahçe'de Spor
Leblebi gibi asist yapan adam Tadic Fenerbahçe'de
Diyarbakır’da kültürel miras tespit çalışmaları başladı Kültür Sanat
Diyarbakır’da kültürel miras tespit çalışmaları başladı
Fenerbahçe Rusya'dan dönüyor Spor
Fenerbahçe Rusya'dan dönüyor
Mustafa Sarıgül'den zam isyanı: 10 lirayla teker nasıl dönecek? Benzini bardakla aldı arabanın tekerine döktü Ekonomi
Mustafa Sarıgül'den zam isyanı: 10 lirayla teker nasıl dönecek? Benzini bardakla aldı arabanın tekerine döktü
AKP yeni anayasayı başka bahara bıraktı. Kulislerden sızdı Siyaset
AKP yeni anayasayı başka bahara bıraktı. Kulislerden sızdı