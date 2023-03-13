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Kızılay şirketleşti akrabalar koltuk sahibi oldu. Aile şirketinde bile bu kadarı olmaz

Yönetim Kurulu kararı ile 2019’da holdingleşen ve çok sayıda şirket kuran Kızılay’da yapılan atamalar tepki çekmeye devam ediyor. Adeta bir aile şirketine dönen Kızılay'da yapılan likatsiz atamalar gündemden inmiyor.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 02:48
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Kerem Kınıkın başkanı olduğu Kızılayın aile şirketine dönmesine tepkiler büyüyor

Kızılay şirketleşti akrabalar koltuk sahibi oldu. Aile şirketinde bile bu kadarı olmaz
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Kızılay’ın AHBAP’a 46 milyon TL’lik çadır sattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmesinin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın oğlu Muhammed Furkan Kınık’ın Genç Kızılay Genel Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıkmıştı.

Aile şirketine dönen Kızılay'da Başkan Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık’ın da Yeşilay’da yaklaşık 10 ay önce ‘uzman yardımcısı’ olarak göreve başladığı anlaşıldı.

Türkiye’nin kadim yardım kuruluşu Türk Kızılayı’nda görev yapan neredeyse herkesin arasında akrabalık bağı olması yoğun bir şekilde eleştirilir hale geldi.

Bundan iki yıl önce de AKP’nin eski Beykoz Belediye Meclis üyesi de olan Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı’nın kardeşi Hurşit Ellialtı, Kızılay’ın Gayrimenkul Bakım A.Ş isimli şirketine genel müdür yapılmıştı.

Birbiri ardına ortaya çıkan bu liyakatsiz atamalara dair tepkiler de çığ gibi büyüyor...

Deprem sürecini doğru bir şekilde idare edemeyen ve depremzedelere gönderilmesi gereken çadıları da sattıkları ortaya çıkan Kızılay yönetimine bir tepki de gazeteci Kenan Başaran'dan geldi. Başaran 'aile şirketine' çevrilen köklü kurumla ilgili şu yorumda bulundu:

-Kızılay'ın genel müdürünün oğlu Genç  Kızılay'ın genel müdür yardımcısı

-Kızılay'ın genel sekreter yardımcısının kardeşi, Kızılay'ın Gayrimenkul Bakım şirketinin genel müdürü

Aile şirketinde bile bu kadarı olmaz!

İZİN ALMAKSIZIN YARDIM TOPLAMA HAKKINA SAHİP

Kızılay, 11 Haziran 1868 tarihinde bir grup idealist hekimin bir araya gelerek kurdukları bir dernek. Önce Hilal-i Ahmer Cemiyeti daha sonra ise Atatürk’ün emriyle “Kızılay” adını alan bu köklü sivil toplum kuruluşu, o günden bugüne ülkemizdeki ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor.

Genel Merkezi Ankara’da bulunan Türk Kızılayı, kan merkezleri, afet müdahale merkezleri, 81 ilde bulunan 700’ü aşkın şubesi olan bir sivil toplum kuruluşu.

Türk Kızılayı kamu yararına çalışan bir kurum olarak izin almaksızın yardım toplama hakkına sahip. Firmalar, şirketler Türk Kızılayı’na yaptıkları “gıda, temizlik, giyecek, yakacak” bağışlarını gider kaydedip vergi muafiyetinden yararlanabiliyor.

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