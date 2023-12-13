Kerem adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Kerem isminin anlamını araştırıyor. Peki, Kerem ne demek? Kerem isminin anlamı nedir?
KEREM NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Kerem ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet.
- Bağış olarak verme, iyilik, cömertlik, eli açıklık, lütuf.
KEREM İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Kerem ismi Kur'an-ı Kerim'de (İsra Suresi 70. Ayet) geçmektedir ve Kerem ismini koymak caizdir.