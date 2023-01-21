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Icardi'den müthiş kafa. Kerem orta Icardi gol

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile mücadele ediyor.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 20:23
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Kerem orta Icardi gol. Icardi'den müthiş kafa

Icardi'den müthiş kafa. Kerem orta Icardi gol
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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor.


Maçın ilk golü 49.dakikada Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den geldi. 

Kerem Aktürk'ün ortasına hareketlenen Icardi, şık bir kafa vuruşuyla uzak köşeden topu ağlara yolladı.

Bu gol öncesinde Antalyasporlu oyuncular Nakajima'ya faul yapıldığı gerekçesiyle hakeme itirazda bulundular.

ANTALYASPOR'DAN HIZLI CEVAP

Antalyaspor, cevabı 55.dakikada Luiz Adriano ile verdi.

Serbest vuruşta Soner'in kestiği topa penaltı noktası üzerinden Luiz Adriano kafayı vurdu ve yakın direğin dibinden topu ağlarla buluşturdu.

GALATASARAY YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Sarı-kırmızılılar 59.dakikada yeniden öne geçti.

Antalyasporlu Floranus topu kendi ağlarına gönderdi.

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