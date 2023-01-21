Icardi'den müthiş kafa. Kerem orta Icardi gol

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor.
Maçın ilk golü 49.dakikada Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den geldi.
Kerem Aktürk'ün ortasına hareketlenen Icardi, şık bir kafa vuruşuyla uzak köşeden topu ağlara yolladı.
Bu gol öncesinde Antalyasporlu oyuncular Nakajima'ya faul yapıldığı gerekçesiyle hakeme itirazda bulundular.
ANTALYASPOR'DAN HIZLI CEVAP
Antalyaspor, cevabı 55.dakikada Luiz Adriano ile verdi.
Serbest vuruşta Soner'in kestiği topa penaltı noktası üzerinden Luiz Adriano kafayı vurdu ve yakın direğin dibinden topu ağlarla buluşturdu.
GALATASARAY YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Sarı-kırmızılılar 59.dakikada yeniden öne geçti.
Antalyasporlu Floranus topu kendi ağlarına gönderdi.
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