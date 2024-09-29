Kerem, Portekiz'i büyülemeye devam ediyor: 10 yıldır kırılamayan rekoru kırdı

Kerem Aktürkoğlu, Benfica’nın Gil Vicente’yi 5-1 yendiği maçta bir kez daha gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Benfica’daki ilk dört maçında üç gol atan Kerem, Portekiz kulübünde 10 yıl sonra bu başarıyı yakalayan ilk oyuncu oldu. Maçta 1-0 geriye düşen Benfica’yı 2-1 öne geçiren golü atan Kerem, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

10 YILLIK REKORU KIRDI

Gil Vicente karşısında attığı golle Kerem Aktürkoğlu, Benfica’da ilk dört maçında üç gol atan ilk yeni transfer olarak tarihe geçti. Bu başarı en son 2014 yılında Valencia’dan transfer edilen Jonas tarafından gerçekleştirilmişti. Kerem’in bu performansı, Portekiz basınında geniş yankı buldu ve bir kez daha gündeme oturdu.

TEKNİK DİREKTÖRÜN YORUMU VE MEDYANIN İLGİSİ

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında yeni transferlerin uyum sürecine değinerek, “Herkes gelir gelmez gol atan Aktürkoğlu gibi değil” ifadelerini kullandı. Portekiz medyası da Kerem’in performansını övgüyle karşıladı. A Bola, Record, O Jogo ve diğer gazeteler, Kerem’in soğukkanlılığı ve güçlü başlangıcını vurguladı. Özellikle A Bola, Kerem’in 10 yıl sonra bu başarıyı yakalayan ilk yeni transfer olduğunu belirtti.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı dört maçta üç gol ve iki asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu. Bu performansıyla Portekiz’de büyük bir yankı uyandıran Kerem, gelecekte de adından sıkça söz ettireceğe benziyor.