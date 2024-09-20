Kerem’in attığı goldeki ayrıntı dikkat çekti. Kendisini savunmaya çalışan isim tanıdık çıktı

Çıkan haberlerde özellikle Galatasaray’dan gelen Kerem Aktürkoğlu’na övgü yağdı. Golcü oyuncunun takıma gelir gelmez adapte olmasına ve gollerini atmasına dikkat çekildi.

Record gazetesi maçı “Benfica, Türk büyüsünü kullanarak Belgrad’da zafere ulaştı” başlığı ile okuyucularına taşıdı

KEREM’İN GOLÜNDEKİ AYRINTI DİKKAT ÇEKTİ

Benfica’yı galibiyete taşıyan isimlerden Kerem Aktürkoğlu’nun attığı goldeki bir ayrıntı dikkat çekti. Kerem’in golü attığı sırada yanında kendisini savunmaya çalışan isim, sezon başı Fenerbahçe’den ayrılan Kurunic oldu. Kurunic’in performansı Sırbistan’da büyük eleştiri konusu oldu. Krunic, golün ardından kısa sürede sosyal medyada en sık bahsedilen isimler arasına girdi. Bosna Hersekli oyuncu, Fenerbahçe’de oynadığı dönemde sarı lacivertli taraftarların en çok eleştirdiği isimlerden biriydi.

Krunic, Kızılyıldız formasıyla 6 maçta 395 dakika süre aldı. Bosna-Hersekli futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

“KENDİMİ RAHAT HİSSEDİYORUM”

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu maç sonunda açıklamalar yaptı. Sport TV'ye verdiği maç sonu röportajında kendisini tanıtan ve lakabının "Harry Potter" olduğunu belirten Türk futbolcu "Mutluyum çünkü kazanmayı hak ettik. Tüm takımlar için zor bir atmosfere sahip, zor bir maçtı. Kazanmayı hak ettik, iyi oynadık ve iyi savunma yaptık. Üç puanla başlamak önemlidir. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve taraftarlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.