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Kerkük Kalesi restore edilecek

Irak'ın Kerkük kentinde yıkılmanın eşiğindeki tarihi Kerkük Kalesi restore edilecek.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 17:10
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Kerkük Kalesi restore edilecek

Kerkük Kalesi restore edilecek
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AA

Kerkük Valisi Rakan Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin en önemli tarihi simgelerden Kerkük Kalesi'nin onarımına başlanacağını söyledi.

Onarım çalışmasının Irak Kültür Bakanlığı, Planlama Bakanlığı ve Kerkük'teki yerel idare tarafından ortaklaşa gerçekleştirileceğini aktaran Said, bunun için yaklaşık 20 milyon dolar tahsis edildiğini bildirdi.

"Irak'ta yıllardır devam eden çatışma ve terör olaylarından dolayı tarihi kale ihmal edildi." diyen Said, yakın zamanda hazırlıklara ve bu yılın ilk yarısından itibaren de onarım çalışmalarına başlanacağını belirtti.

Kerkük'te çok sayıda önemli tarihi mekan bulunduğuna dikkati çeken Said, kale, Osmanlı kışlası, han ve hamamların restore edilerek turizme kazandırılmasını planladıklarını aktardı.

MÖ 884'te inşa edilen ve pek çok medeniyete beşiklik eden Kerkük Kalesi'nde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait izler bulunuyor.

Kerkük kent merkezinde yer alan tarihi kale, en çok Osmanlı döneminde yapılan eklemelerle genişletilmiş.

Kalenin bir kısmı 1990'da Saddam Hüseyin rejimi tarafından yıkılırken, bölgenin ilk sakinleri olan Türkmen aileler de zorla göç ettirilmiş.

Doğa olayları ve bakımsızlık nedeniyle yıkılmanın eşiğine gelen tarihi kalede Danyal, Huneyin ve Üzeyir Peygambere ait olduğu söylenen kabirler de yer alıyor.

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