Kerkük Milletvekili Erşat Salihi anlattı: “Kerkük’te Türkmenler olmadan yerel hükümet kurulamaz”

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, 18 Aralık’ta yapılacak olan yerel seçimlerden sonra Kerkük’te Türkmenler olmadan yerel hükümetin kurulamayacağını vurguladı.

Erşat Salihi, konuyla ilgili Anadolu Ajansı’na bir açıklama yaptı. Salihi, yaptığı açıklamada Kerkük’te yerel yönetimin müşterek olması gerektiğini söyledi ve yeni yerel hükümetin valisinin ya da İl Meclis Başkanı’nın Türkmen olmasını istediğini ifade etti. Erşat Salihi, "Tüm demografik değişikliğe rağmen Kerkük'ün bir Türk şehri olduğunu kimse inkar edemez. Kerkük'te Türkmenler olmadan yerel hükümet kurulamaz." İfadesini iletti.

“SEÇİM POLİTİKALARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Türkmenlerin, Irak’ta oynanan bölgecilik ve mezhepçilik oyunlarına gelmediğini anlatan Salihi, en son yapılan yerel seçimlerde amaçladıkları sonuca ulaşamayan Türkmenlerin, seçim politikalarını gözden geçirmeleri gerektiğini kaydetti. Ayrıca Türkmenlerin, Irak yönetiminde rol alabilmeleri için tek çatı altında toplanmaları gerektiğini vurguladı.

SEÇMEN KÜTÜKLERİNİN YENİLENMEMESİ SONUCU ETKİLEDİ

Erşat Salihi, 18 Aralık’ta gerçekleşen yerel seçimlerinin bekledikleri gibi sonuçlanmadığını söyledi. Seçmen kütüklerinin gözden geçirilmemesinin seçim sonuçlarını doğrudan etkilediğini vurgulayan Salihi, kuzeydeki kentlerden gelen ve Türkmen olmayan 260 bin seçmenin oy kullanmasının da seçim sonuçlarına kötü yansıdığını iletti.

Kerkük’teki yönetimde Türkmenlerin olmasının ne kadar önemli olduğunun altını çizen Erşat Salihi, şu ifadeleri kullandı: "Türkmenler milli varlıklarını korumak için yeni yönetimde çıkarları doğrultusunda hareket etmeliler. Uzun vadeli politika izlemeliyiz. Bu ciddiye alınmazsa önümüzdeki parlamento seçimlerinde kazanma hakkımızı kaybedeceğiz."

KERKÜK’TE 18 YIL SONRA SANDIK BAŞINA GİDİLMİŞTİ

Federal Irak’ta ülke genelinde 10 yıl, Kerkük’te ise 18 yılın ardından, 18 Aralık’ta sandık başına gidilmişti. Yapılan seçimlerde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) en yüksek oyla birinci sırada yer aldı. Araplar ikinci, Birleşik Irak Türkmenleri Listesi ise üçüncü olmuştu. Kürdistan Demokratik Partisi de dördüncü sırada yer almıştı. Bunun sonucunda, Kerkük’te Araplar toplamda 6, Hristiyanlar ise 1 sandalye elde etmişti.