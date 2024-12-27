Keşan'da 20 adrese uyuşturucu ve silah baskını: Tabanca ve tüfekler ele geçildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Keşan'da 20 adrese uyuşturucu ve silah baskını: Tabanca ve tüfekler ele geçildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 20 adrese baskın yapıldı, 7 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda, polis ekipleri 20 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 155 av tüfeği fişeği, 63 mermi, 1 kama, 262 gram bonzai, 196 sentetik uyuşturucu hap, 11,68 gram metamfetamin, 5,65 gram esrar ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi. Toplamda 20 kişi gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü birimlerinin katıldığı operasyonla ilgili işlemleri sürdürüyor.

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Keşan'da 20 adrese uyuşturucu ve silah baskını: Tabanca ve tüfekler ele geçildi

Keşan'da 20 adrese uyuşturucu ve silah baskını: Tabanca ve tüfekler ele geçildi

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