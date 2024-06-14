Keşan'da 350 dönümlük buğday tarlası yandı

Kaynak: DHA
Keşan'da 350 dönümlük buğday tarlası yandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 350 dönüm buğday tarlası yandı. Yangın tarlada tarlada biçerdöverle hasat yapılırken,

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan yangında 350 dönüm büyüklüğündeki buğday tarlası alevlere yenik düştü.

Keşan'daki yangın Boztepe ve Türkmen köyleri arasındaki buğday ekili tarlada çıktı.

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İddiaya göre, tarlada hasat yapıldığı sırada biçerdöverden çıkan kıvılcımlar nedeniyle buğdaylar tutuştu. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

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Yangına Keşan ve İpsala'dan sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

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Yangında yaklaşık 350 dönüm buğday ekili tarlanın zarar gördüğü belirtilirken, biçerdöver sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Öte yandan Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da bölgeye gelerek incelemede bulundu.

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