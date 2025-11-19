Törene Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz, Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile çok sayıda protokol üyesi, gazi ve vatandaş katıldı.

Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Başkan Özcan günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Ardından ödül töreni ve halk oyunları gösterileri gerçekleşti.

Geleneksel kortej geçişinde esnaf odaları yaratıcı sunumlarıyla ilgi çekti: Sebze ve Manavlar Odası meyve dağıttı, Lokantacılar Odası kamyonetin kasasında döner kesti, Berberler Odası ise temsili tıraş yaptı.

Ancak törenin sonunda bir marketin kek dağıtımı tam bir kaosa dönüştü. Kek almak isteyen kalabalık birbirini ezmeye başladı; özellikle çocuklar büyük tehlike atlattı. Olayın büyümesi üzerine zabıta ve polis ekipleri, keklerin dağıtıldığı aracı tören alanından uzaklaştırarak izdihamı önledi.