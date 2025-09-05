Keşan’da Orduevinde yangın! Çok sayıda asker hastanelik oldu

Kaynak: DHA

Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Keşan Subay Orduevi’ne ait yatakhanede gece saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Ekiplerin seferber edildiği yangında 16 asker yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Keşan Subay Orduevi'ne ait yatakhanede saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bina tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, TREDAŞ, GAZDAŞ ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 16 asker sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Orduevinin bulunduğu caddenin bir bölümü ise polis tarafından tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan yangının elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulduğunu belirterek, konunun araştırıldığını söyledi. Mercan, "Yangın sonucu yoğun bir duman ortaya çıkıyor. 16 askerimiz dumandan etkileniyor. Hastanede gerekli tedavileri yapıldı. Sabaha karşı da tamamı taburcu oldu. Belediyemiz yangının sebebini araştırıyor. Muhtemel büyük bir ihtimalle sebep elektrik kontağı. Çok şükür bir can kaybı yok. Ucuz atlattık. Konuyu yakından takip ediyoruz" dedi.

edirne.jpg

edirne1.jpg

edirne2.jpg

Son Haberler
Japonya ve Avustralya'dan anlaşma! Bağlar güçlendirilecek
Japonya ve Avustralya'dan anlaşma! Bağlar güçlendirilecek
Çanakkale'de arıza yapan gemi kurtarıldı
Çanakkale'de arıza yapan gemi kurtarıldı
Kayyum sonrası seçim senaryosu dudak uçuklattı! Siyaset kulisleri yangın yeri
Kayyum sonrası seçim senaryosu dudak uçuklattı! Siyaset kulisleri yangın yeri
Keşan’da Orduevinde yangın! Çok sayıda asker hastanelik oldu
Keşan’da Orduevinde yangın! Çok sayıda asker hastanelik oldu
Pala bıyıklarıyla kadın cezaevine girecek! Herkes onu konuşuyor
Pala bıyıklarıyla kadın cezaevine girecek! Herkes onu konuşuyor