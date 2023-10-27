Keşan'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre; M.Y.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine şüphelinin evinde arama yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ruhsatsız tüfek ile tüfeklere ait 9 fişek, 33,49 gram alüminyum folyoya sarılı, 93,60 gram da siyah poşet içerisinde olmak üzere toplamda 127,09 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili M.Y. ve Y.Y. gözaltına alındı. Y.Y., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

