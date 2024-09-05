Keserli sopalı kavga

Düzenleme: Kaynak: DHA
Keserli sopalı kavga

Sultangazi'de, nakliyeciler Mardin'den İstanbul'a taşınan müşteri ile ücret konusunda anlaşmazlık yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışmada nakliye çalışanları ile evini taşıdıkları kişi arasında sopalı, keserli kavga çıktı.

Mardin'den İstanbul'un Sultançiftliği Mahallesi'ne taşınan bir kişi ücret konusunda nakliye çalışanları ile tartışmaya başladı. Nakliye çalışanları ile evini taşıdıkları kişi arasında tartışma kavgaya dönüştü. Nakliye çalışanları sopalarla saldırınken, bir kişi kamyonun kasasındaki kutudan keseri çıkararak kavgayı sürdürdü.

Çevredeki vatandaşlar araya girmeye çalıştı ancak olay sırasında 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga polisin gelmesi ile sona erdi. Kavgada yaralananlar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavga anları ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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