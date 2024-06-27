Keşfedilen en eski insanın yüzü ortaya çıktı

Fas’ta bulunan ve ‘Jebel Irhoud kemikleri’ olarak bilinen kalıntılar bilim dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Yaklaşık 315 bin yıl önce yaşadığı tespit edilen insanın kalıntıları, ilk insanların Dğu Afrika’nın ötesine bilinenden daha erken zamanda geçtiğini ortaya koymuştu.

Brezilyalı grafik uzmanı Cicero Moraes’in yaptığı çalışma ile eski insanın yüzü yeniden yapılandırıldı. Moraes, kafatasının şeklini analiz ederek şimdiye kadarki en uzak atamızın gerçekçi bir tasvirini yaratmayı başardı.

Moraes’in çeşitli tama yöntemleri ile uyguladığı teknik, daha önce de firavunlar gibi farklı medeniyetlerden kişilerin yüzünü yeniden yapılandırmak için kullanılmıştı.