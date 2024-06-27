Keşfedilen en eski insanın yüzü ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Keşfedilen en eski insanın yüzü ortaya çıktı

Fas’ta bulunan ve 315 bin yıl önce yaşadığı tespit edilen insanın yüzü ortaya çıktı. Brezilyalı bir grafik uzmanının yaptığı çalışma ile keşfedilen en eski insanın yüzü yeniden canlandırıldı.

Fas’ta bulunan ve ‘Jebel Irhoud kemikleri’ olarak bilinen kalıntılar bilim dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Yaklaşık 315 bin yıl önce yaşadığı tespit edilen insanın kalıntıları, ilk insanların Dğu Afrika’nın ötesine bilinenden daha erken zamanda geçtiğini ortaya koymuştu.

Brezilyalı grafik uzmanı Cicero Moraes’in yaptığı çalışma ile eski insanın yüzü yeniden yapılandırıldı. Moraes, kafatasının şeklini analiz ederek şimdiye kadarki en uzak atamızın gerçekçi bir tasvirini yaratmayı başardı.

Moraes’in çeşitli tama yöntemleri ile uyguladığı teknik, daha önce de firavunlar gibi farklı medeniyetlerden kişilerin yüzünü yeniden yapılandırmak için kullanılmıştı.

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