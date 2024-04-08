Keşfettiği yeteneği sayesinde oturduğu yerden para kazanıyor! Tanesi 5 bin TL'den gidiyor

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki ev hanımı Sonay Ünal, çizdiği resimlerle ressamlara taş çıkarıyor.

Bir problemi aşmak nedeniyle resim çizmeye başlayan Ünal, daha sonra yeteneğini keşfetti ve halk eğitim merkezine giderek resim çizme kursu aldı.

Resimlerin fiyatlarının 5 bin TL’den başladığını söyleyen Ünal, sipariş üzerine yaptığı resimlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor.

"RESİMLERİN FİYATLARI 5 BİN TL’DEN BAŞLIYOR"

Resim yeteneğini kendi kendime keşfettiğini ifade eden Sonay Ünal, “Yeteneğimi eşimin de desteği ile geliştirmek istedim. Kurslara gittim. Zor bir dönem geçirdim. Daha sonra resim çizmeye başladım. Daha sonra zamanla kendimi geliştirdim, kurs aldım. Şimdi de evimde çalışıyorum. Resimlerin fiyatları 5 bin TL’den başlıyor, ebatına göre değişiyor. 35x50 boyutundaki bir tablo 5 bin TL’den başlıyor. İnsanlar en çok portre çizmemi istiyorlar. Resimleri yapıyorum, satıyorum. Aynı zamanda ev ekonomisine destek oluyorum. Eşim bu konuda bana çok destek verdi, onun sayesinde buralara geldim” diye konuştu.