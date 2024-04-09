Yumurta çikolatası kuyruğu yok artık dedirtti. Bir tarafta 10 bin TL ile geçinmeye çalışanlar bir tarafta çikolata kuyruğa girenler

Türkiye yakın siyasi tarihinde oluşan kuyruklar, her seçim döneminde gündeme gelen konulardan birisidir.

Siyasi partilerin sıklıkla dillendirdiği, yağ, gaz, ekmek, ucuz et, iş kuyrukları derken, bunlara bir yenisi daha eklendi.

ÇİKOLATA KUYRUĞU

Ancak bu seferki fakirlikten değil, parayı nereye harcayacağını şaşıran insanların oluşturduğu kuyruk.

Ünlü bir çikolata mağazasının önünde toplanan kalabalık, “Ozmo Egg” isimli çikolataları satın almak için kuyruğa girdi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan kuyruk, dar gelirli vatandaşlar ile maddi anlamda durumu iyi olan vatandaşlar arasındaki uçurumun ne kadar büyüdüğünü gözler önüne serdi.

Söz konusu video sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, bir tarafta yaşadığımız ekonomik krizde asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşlar varken, bir tarafta ise çocuk çikolatası almak için kuyruğa giren insanları karşılaştırıldı.