’Kesik baş’ cinayetinde 3 tutuklama

Kaynak: İHA
’Kesik baş’ cinayetinde 3 tutuklama
Kastamonu'nun merkez Dere köyünde bulunan sulama kanalında başı kesilmiş halde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cinayetin yasak aşk sebebiyle işlendiği iddia ediliyor.

Olay, 5 Mayıs Pazar günü meydana geldi. Vatandaşlar tarafından terk edilmiş bir araçta yapılan inceleme sonucunda sulama kanalında başı kesilmiş ceset bulundu.

Cesedin, 4 gündür kayıp olan Adem Yeşilgil'e ait olduğu belirlendi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ş.K., N.K. ve E.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ise kayıp başın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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