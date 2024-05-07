’Kesik baş’ cinayetinde 3 tutuklama

Cinayetin yasak aşk sebebiyle işlendiği iddia ediliyor.

Olay, 5 Mayıs Pazar günü meydana geldi. Vatandaşlar tarafından terk edilmiş bir araçta yapılan inceleme sonucunda sulama kanalında başı kesilmiş ceset bulundu.

Cesedin, 4 gündür kayıp olan Adem Yeşilgil'e ait olduğu belirlendi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ş.K., N.K. ve E.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ise kayıp başın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.